New York Times: Швеция заканчивает поиски подводной лодки, завершая интригующий эпизод

Об этом пишет Дэн Билефски в своей статье «Швеция заканчивает поиски подводной лодки, завершая интригующий эпизод», опубликованной на сайте газеты New York Times.

«Охота за красными в октябре» - так были названы поиски таинственной подводной лодки в шведских водах - завершена, по крайней мере, пока.

Шведские власти заявили в пятницу, что военная команда, которая включала минных тральщиков, вертолеты и корабли, была отозвана после недельного поиска судна, которое так и не появилось.

«Охота закончена, и теперь настало время, проанализировать то, что произошло», сказала Ингела Нильссон, пресс-секретарь Министерства обороны Швеции. «Каждый человек в Швеции говорил об охоте, и люди гордились, увидев, что наши военные могут провести такую большую операцию, как эта».

В период растущей напряженности между Востоком и Западом, осложненной вовлеченностью России в кризис в Украине, поиски стали самой большой мобилизацией в своем роде в Швеции с конца холодной войны. Некоторые наземные войска останутся в состоянии боевой готовности, сказала г-жа Нильссон.

Признаки предполагаемого судна в Стокгольмском архипелаге были впервые обнаружены 17 октября, и шведские власти заявили, что подозревают, что иностранная подводная лодка проникла в шведские воды. Чиновники изо всех сил старались не называть происхождение судна, даже когда подозрение сразу упало на Россию.

Правительство России решительно отрицало пребывание судна в этом районе. Тем не менее, г-жа Нильссон заявила, что недавние действия России в регионе пробудили шведскую бдительность. Она сказала, что зрелище масштабной мобилизации помогло укрепить доверие общественности к шведской армии, и в планах правительства увеличить военные расходы в ответ на повышение напряженности, которую усиливает Россия своими действиями в Украине и за ее пределами.

Поиски подводной лодки захватили воображение общественности и стимулировали достаточно теорий заговора для триллера времен холодной войны.

Некоторые подозревали, что россияне тестировали новую подводную мини-лодку. Слухи о шпионском заговоре также появились, после того, как таинственный человек в черном был замечен пробирающимся возле неопределенного судна. В Швеции, нейтральной стране, которая является членом Европейского Союза, но не НАТО, охота на судно вызвала все еще яркие воспоминания об интриге холодной войны прошедших десятилетий.

В 1981 году советская подводная лодка, которую подозревали в том, что она несет ядерное оружие, ударилась о подводную скалу Карлскруна, Швеция, что привело к противостоянию, которое длилось больше недели. В то время как советского капитана допрашивали на борту шведского миноносца в компании двух советских дипломатов, атомную подводную лодку забрали от скалы шведы.

В то время как Швеция была охвачена разного вида лихорадкой холодной войны, вызванной разговорами о судне, г-жа Нильссон подчеркнула, что страна по-прежнему уверена в своей безопасности. «Я бы не сказала, люди разочарованы завершением поисков», сказала она. «Вооруженные силы сделали все, что могли, и отнеслись к этому очень серьезно. Люди не боятся».