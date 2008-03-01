Тимошенко прекратила оформление газа по контрактам «УкрГазЭнерго» (дополненная)

Украина с 1 марта прекращает таможенное оформление поставок газа по контрактам УкрГазЭнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«С 1 марта мы занимаем четкую позицию – никакого растамаживания на «УкрГазЭнерго» не будет. И для этого будет решение правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что договоренности, достигнутые 12 февраля президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, не выполняются.

«Президенты договорились, что с 1 января три месяца газ поступает напрямую НАК «Нафтогаз Украины», без «УкрГазЭнерго». К сожалению, на сегодняшний день эти договоренности нарушены», - добавила она.

В тоже время Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что стороны возвратятся к выполнению договоренностей двух президентов. «И в марте, апреле и мае - это будут три месяца, когда газ будет поступать напрямую на НАК «Нафтогаз Украины», а далее (начиная с июня 2008 – УНИАН) без каких-либо посредников от РАО «Газпром» «Нафтогазу», - подчеркнула глава правительства.

Премьер-министр также высказала сожаление, что коррупционная схема поставок природного газа в Украину «крышуется на самом высоком уровне». «И до тех пор, пока мы не снимем эти крыши, которые не дают возможности преодолеть коррупцию в газовой сфере, у нас и далее под давлением будут заставлять правительство растамаживать газ на «УкрГазЭнерго», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

ЗАО "УкрГазЭнерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo.