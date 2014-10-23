В Донецке обстановка напряженная, в районах города слышны залпы из тяжелых орудий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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В сообщении также отмечается, что сегодня, 23 октября, несмотря на боевые действия в городе и крайне напряженные условия, в которых работали и продолжают работать специалисты горводоканала, предприятию удалось выполнить ряд мероприятий по подготовке к зиме. Коммунальное предприятие «Донецкгорводоканал» готово к водоснабжению и водоотведению города в зимний период. В этом году впервые не проводилась плановая остановка водопроводных узлов, были отложены масштабные ремонтные работы. Несмотря на это, были выполнены все необходимые профилактические мероприятия, которые позволят обеспечить стабильную работу оборудования в зимних условиях.

Специалистами ПАО «Донецкгоргаз» сегодня проводились ряд мероприятий для восстановления газоснабжения в Куйбышевском, Петровском и Киевском районах города, но, несмотря на это, все еще остаются без газоснабжения 3 939 абонентов, из них: 1078 квартир и 2861 абонент частного сектора.