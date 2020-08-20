Жертвами сильной жары в Токио стали более 100 человек

На этой неделе в Токио жертвами жары стали 24 человека.

В Токио установилась сильная жара / фото REUTERS

С начала августа 2020 года в Токио (Япония) от сильной жары умерли 103 человека.

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На этой неделе жертвами жары стали 24 человека, большинство из которых - пожилые люди, сообщает NHK со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что 19 жертв не пользовались кондиционерами или не имели их.

Органы здравоохранения советуют людям пользоваться кондиционерами в течение целой ночи и пить побольше жидкости, чтобы предотвратить тепловой удар.

В последние недели во многих регионах Японии температура воздуха часто превышает +38 градусов. Так, 19 августа столбики термометров поднялись до 38,7 градуса в городе Бунго-Оно префектуры Оита, а также в городе Эбино префектуры Миядзаки. За ними следует город Хита в префектуре Оита с 38,6 градуса. В городе Киото максимальная температура составила 38,3 градуса.

Отмечается, что сегодня, 20 августа, в некоторых местах температура может подняться до 40 градусов.

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