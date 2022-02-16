Климатологи подвели итоги января 2022 года.

Январь 2022 года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений на земном шаре.

По данным Национального центра экологической информации, минувший январь попал в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, оказавшись на шестом месте.

Как сообщается, глобальная приземная температура в январе 2022 года была на 0,89 ° C выше среднего показателя 20-го века, составляющего 12,0 ° C, и стала шестым самым теплым январем за последние 143 года. Январь 2022 года также стал 46-м подряд январем и 445-м месяцем подряд с температурой, по крайней мере номинально, выше среднего показателя 20-го века.

Температура была намного выше средней на большей части территории Южной Америки, в результате чего январь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Только январь 2016 года был теплее. Большая часть Атлантического, северного Индийского и западного Тихого океанов, а также части южной части Северной Америки, западной и южной Африки и южной Азии имели температуры намного выше среднего. Тем временем более низкие, чем в среднем, температуры наблюдались в некоторых частях северной части Северной Америки, северной части Африки, Индии и Тихого океана.

По данным ученых, площадь снежного покрова в Северном полушарии в январе была немного выше среднего показателя за 1981-2010 годы. В Северной Америке площадь снежного покрова в январе была почти средней, а в Евразии площадь снежного покрова в январе была немного выше средней.

Площадь антарктического морского льда на январь 2022 года была второй наименьшей площадью морского льда в январе за последние 44 года.

По данным ученых, в январе-2022 во всем мире образовалось шесть тропических штормов, что близко к норме. Однако большинство из них были слабыми.

Напомним, у берегов Канады зарегистрировали самую экстремальную волну-убийцу, высота которой достигла 17,6 метров. Эта волна произвела фурор в научном сообществе как самая экстремальная волна-убийца из когда-либо зарегистрированных. Она была в три раза выше окружающих ее волн.

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