Высота волны в три раза превышала высоту окружающих ее волн. Такое бывает раз на тысячелетие.

У берегов Канады зарегистрировали самую экстремальную волну-убийцу, высота которой достигла 17,6 метров.

Об этом сообщает Independent

Как сообщается, самая экстремальная из когда-либо зарегистрированных волн-убийц была задокументирована у острова Ванкувер в Британской Колумбии.

Волна высотой 17,6 метра - высота четырехэтажного здания - зафиксирована еще в 2020 году, но лишь сейчас подтверждена академическим исследованием.

Исследователи обнаружили, что волна была событием "раз в тысячелетие".

"Непосредственно наблюдалось лишь несколько волн-убийц в условиях открытого моря, и ничего такого масштаба. Вероятность такого события составляет один раз в 1300 лет", - рассказал доктор Йоханнес Геммрих, занимающийся изучением крупных волн.

По данным CNN, данная волна произвела фурор в научном сообществе как самая экстремальная волна-убийца из когда-либо зарегистрированных. Она была в три раза выше окружающих ее волн.

Волны-убийцы, также известные как волны-уродцы, характеризуются тем, что их высота более чем вдвое превышает высоту окружающих волн. Невероятная сила и способность появляться из ниоткуда делает эти волны особенно опасным явлением, и они уже давно стали частью морского фольклора.

Первая зарегистрированная волна-убийца была задокументирована у побережья Норвегии 1 января 1995 года. Она достигала около 12 метров в высоту.

В 2020 году исследователи из Мельбурнского университета обнаружили, что даже если глобальные уровни выбросов стабилизируются, климатический кризис, вероятно, приведет к более частым экстремальным волнам в этом столетии.

Напомним, ранее на Кубе водяной смерч вышел на сушу, превратился в слабый торнадо и повредил здания на берегу.

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