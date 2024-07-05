Существенных осадков 6 и 7 июля не ожидается.

На выходных, 6 и 7 июля, по всей Украине снова будет жарко. После неболшой передышки на западе страны снова будет до +30°. Более свежая погода сохранится только в северных областях, где столбики термометров покажут около +27°. На юге и востоке к концу недели будет +30°...+36°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +16°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +27°, небольшая облачность.

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Во Львове в субботу ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, практически безоблачно.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье температура будет +16°...+28°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье - практически безоблачно, +20°...+30°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +28°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+30°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура составит +19°...+32°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +20°...+29°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +19°...+32°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +23°, днем +34°. В воскресенье ночью ожидается +22°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +19°, днем +33°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +9°, днем до +24°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +26°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +12°, днем +28°, облачно с прояснениями. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура ночью составит +15°, днем +30°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +16°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, до +26°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +17°...+28°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+31°.

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