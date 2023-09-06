Когда на первую половину осени приходится антициклональный характер погоды - это и называют в народе бабьим летом.

Бабье лето - это более народное название. Синоптического четкого определения, что такое и когда оно приходит, нет. По сути, это антициклональный период погоды в первой половине осени, когда наблюдается погода без осадков с довольно комфортными и высокими значениями температуры.

"По сути, можно сказать, что и сейчас у нас тоже будет продолжаться летняя такая погода. Потому что эту неделю, в принципе, и следующую также ожидаем довольно в таких комфортных значениях температуры: без резких изменений, без каких-то сильных осадков или похолоданий. Поэтому пока в этих пределах держимся", - сказала в комментарии NV синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее прогнозу, в дальнейшем, возможно, будут нижние температуры и снова кратковременный период, когда будет антициклон.

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"В общем, это просто в погоде и в природе всегда чередуется: циклон, когда облачно и дожди, скажем так, и антициклональный график погоды, когда без осадков и много солнышка. Соответственно, когда осенью, в первой половине осени, у нас приходится этот цикл где-то на антициклональный характер погоды, поэтому это в народе называют бабье лето", - пояснила специалист.

По ее словам, этот период каждый год варьируется. "В сентябре было такое несколько лет назад, там очень много было осадков. Тогда, конечно, может даже и на октябрь приходиться это бабье лето", - говорит Птуха.

"Но в этом году у нас как раз продолжение летней погоды, скажем так. Перейдет ли оно плавно в это бабье лето, будет ли еще потом холод, а потом снова похолодание, сейчас об этом сложно говорить. Пока наслаждаемся такой погодой комфортной еще с летним привкусом", - резюмировала специалист.

Бабье лето в Украине

О том, что в Украину пришло бабье лето, сообщает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, сейчас у нас первое бабье лето, которое продлится ориентировочно до 11 сентября.

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