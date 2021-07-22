Сегодня во многих областях Украины ожидаются грозы.

Сегодня, 22 июля, в некоторых регионах Украины объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 22 июля в южных, восточных и центральных областях грозы", - говорится в сообщении.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

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Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала непогода. Из-за ухудшения погоды в Украине по состоянию на сегодняшнее утро обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях, подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств, эвакуированы 18 человек. Также повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе выпало 80% от месячной нормы осадков. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

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Автор: Екатерина Лиманская