Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в десяти областях.

Сегодня, 30 августа, в десяти областях Украины ожидается непогода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ожидаются дожди, град, шквалы и грозы.

"30 августа в западных областях грозы, днем значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды І уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Винницкая.

Погода 30 августа - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются значительные дожди и грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем снизится до 23-28°, на Закарпатье будет еще свежее, 20-25°.

На остальной территории прогнозируется переменная облачность, без осадков, только в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура днем будет достигать 28-33°; в восточных областях столбики термометров покажут 24-29°.

Ветер восточный и юго-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с.

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