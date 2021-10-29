Сегодня утром во многих областях будут наблюдаться туманы.

Сегодня утром во многих областях Украины ожидаются туманы.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидромецентра.

"Утром 29 октября в западных, северных, северо-восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +4°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.

В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская