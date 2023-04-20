На улицах работают сотни коммунальщиков.

В Одессе за сутки выпало рекордное количество осадков, последний раз похожее явление наблюдалось 142 года назад.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета со ссылкой на данные Гидрометцентра. Как отмечается, 19 апреля с 09:00 до 21:00 на территории города выпало 20 мм осадков, 20 апреля за то же время - еще 19 мм осадков. Общее количество осадков за сутки достигло 39 мм.

"Месячная норма за апрель - всего 28 мм. Рекордное количество осадков в апреле было зафиксировано последний раз в 1881 году. Тогда за сутки было зафиксировано выпадение 61 мм осадков", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в мэрии рассказали, что сейчас на улицах города работает 8 бригад, 49 единиц техники и более 400 коммунальщиков, которые ликвидируют последствия проливного дождя. Согласно прогнозу, осадки сохранятся до конца дня. Людей просят учитывать это при передвижении по улицам города, не ставить автотранспорт под деревьями и на дождеприемниках.

Непогода в Одессе

Из-за дождя в Одессе со вчера, 19 апреля, наблюдаются транспортные пробки, на многих улицах пешеходам крайне трудно передвигаться по тротуарам из-за подтопления.

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