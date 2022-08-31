Девочку пытались спасти врачи, однако она умерла от полученных травм.

В каталонском городе в Ла-Бисбаль-д'Эмпорда погибла 2-летняя девочка из-за удара градом. На месте происшествия были обнаружены градины диаметром 10 см.

По сообщению The Guardian, девочка была доставлена ​​в больницу в столице провинции, но сегодня рано утром умерла от полученных травм.

"У нас ужасный случай, когда маленькую девочку ударило градом", - заявила мэр города Карме Валь. "Для нее мало что можно было сделать, и сегодня она умерла. Это ужасная трагедия".

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Мэр сообщил, что дождя почти не было, только градины шириной до 11 см. "Град шел всего 10 минут, но это были 10 минут ужаса", - добавила она.

Каталонское метеорологическое бюро MeteoCat сообщило, что в городе, где погибла девочка, были обнаружены градины диаметром 10 см, что сделало град самым крупным в регионе с 2002 года.

Региональная пожарная служба Каталонии Bombers сообщила, что за ночь получила 39 звонков из La Bisbal d’Empordà и два из близлежащего города Фораллак. В нем говорится, что град разрушил черепицу крыши и оборвал несколько кабелей.

Жители разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены градины и ущерб, который они нанесли домам, автомобилям и уличной мебели.

Бюро MeteoCat сегодня утром предупреждало население о возможном повторном граде.

Как сообщал УНИАН.Погода, 28 августа на части Харьковской области – в Лозовском районе наблюдалась непогода. В частности, там прошел ливень с крупным градом.

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