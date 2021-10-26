От проливных дождей и наводнений пострадал юг Италии.

На юге Италии после проливных дождей начались наводнения. Жертвами суровой погоды уже стали два человека.

Об этом сообщает "Синьхуа".

По данным агентства, на Сицилии автомобиль, в котором находилась пара 67 и 54 лет, унесло водой. Тело мужчины удалось обнаружить, поиски его жены продолжаются.

В Катании из-за наводнения закрыли школы, скверы и кладбища.

По словам пожарных, помимо Катании, наиболее пострадавшими районами являются Сицилия, а также города Реджо-Калабрия и Вибо-Валентия в Калабрии.

Напомним, ранее на тихоокеанское побережье Мексики обрушился мощный ураган "Рик", принеся с собой ветер и проливные дожди. Скорость ветра составляет порядка 150 км/ч. Ожидается, что количество осадков в некоторых районах достигнет 50 сантиметров, что, вероятно, вызовет наводнения и оползни.

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Автор: Екатерина Лиманская