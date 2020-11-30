Сильный ветер, налипание мокрого снега и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды

09:17, 30 ноября 2020
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В Украине ожидаются сильные осадки и гололедица.

Украинцев ждет ухудшение погодных условий / фото УНИАН
Украинцев ждет ухудшение погодных условий / фото УНИАН

Сегодня, 30 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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На юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. Таким погодным условиям присвоен І уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 30 ноября: данные погоды УНИАН

В понедельник, 30 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +14°. На всей остальной территории ожидается 0°...+7°. Дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Криворожской и Одесской областях. В Кропивницком - снег с дождем. Украинцев сегодня ждет в основном облачная погода, солнце порадует только жителей Киевщины и Черниговщины.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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