Сильный ветер, налипание мокрого снега и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В Украине ожидаются сильные осадки и гололедица.
Сегодня, 30 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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На юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. Таким погодным условиям присвоен І уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине 30 ноября: данные погоды УНИАН
В понедельник, 30 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +14°. На всей остальной территории ожидается 0°...+7°. Дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Криворожской и Одесской областях. В Кропивницком - снег с дождем. Украинцев сегодня ждет в основном облачная погода, солнце порадует только жителей Киевщины и Черниговщины.
- Винница0°... -5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+1°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -8°
- Николаев+6°... +3°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+5°... +3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+2°... -5°