Заморозки ожидаются как на поверхности почвы, так и в воздухе.

В ближайшие дни в Украине на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -5°.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Также отмечается, что в Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами и в воздухе 0-2°. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

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Напомним, в ближайшее время в Украину приедет антициклон Liobа, который и будет определять погоду в стране. По словам синоптика Натальи Диденко, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы. До конца недели синоптик прогнозирует в Украине сухую и солнечную погоду.

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Автор: Екатерина Лиманская