Температура в течение дня не поднимется выше +3°.

В среду, 17 ноября, в Киеве ожидается ясный, но очень холодный день.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня будет ясная и безоблачная погода. Но, несмотря на это, воздух в столице прогреется лишь до +3°. Ночью температура опустится до -5°. Без осадков.

Весь день в столице будет дуть южный ветер, а его скорость составит 2,3 - 2,9 м/с.

Атмосферное давление - слегка пониженное, но стабильное, 754 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью -2°, днем +6°.

В Тернополе 17 ноября ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -4°...+4°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +3°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -7°...+3°.

В Одессе 17 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -8°...+1°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +2°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+9°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +3°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -8°, днем +2°.

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Автор: Екатерина Лиманская