В среду, 17 ноября, в Киеве ожидается ясный, но очень холодный день.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, в течение дня будет ясная и безоблачная погода. Но, несмотря на это, воздух в столице прогреется лишь до +3°. Ночью температура опустится до -5°. Без осадков.
Весь день в столице будет дуть южный ветер, а его скорость составит 2,3 - 2,9 м/с.
Атмосферное давление - слегка пониженное, но стабильное, 754 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 17 ноября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.
В Ривне в среду ожидается практически безоблачная погода, ночью -2°, днем +6°.
В Тернополе 17 ноября ночью будет -4°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+10°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -4°...+4°, ясно и безоблачно.
В Житомире в среду будет ночью -3°, днем +3°, ясно и безоблачно.
В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -6°, днем +3°.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем +3°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -7°...+3°.
В Одессе 17 ноября - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +5°.
В Херсоне в среду ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью -3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем +6°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит -8°...+1°, ясно и безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем +2°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2°...+9°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -9°, днем +3°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -8°, днем +2°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: