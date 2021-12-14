В среду, 15 декабря, в Киеве будет пасмурно. Небо весь день будет скрыто за облаками.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут -1°, а днем потеплеет лишь на пару градусов - до +1°. Без осадков.
Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 0,9 - 2,1 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 755 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 15 декабря
Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
В Тернополе 15 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.
В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
В Днепре завтра температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Симферополе в среду будет пасмурно, +3°...+4°, сильный дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: