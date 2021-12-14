15 декабря в Киеве весь день будет пасмурная погода, но без осадков.

В среду, 15 декабря, в Киеве будет пасмурно. Небо весь день будет скрыто за облаками.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут -1°, а днем потеплеет лишь на пару градусов - до +1°. Без осадков.

Ветер в течение дня несколько раз изменит свое направление, а его скорость составит 0,9 - 2,1 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное - 755 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Тернополе 15 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.

В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.

В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре завтра температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +3°...+4°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.

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Автор: Екатерина Лиманская