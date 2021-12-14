В среду, 15 декабря, в Украине ожидается пасмурная и облачная погода. Небольшие морозы возможны лишь ночью везде, кроме юга. Днем же температура будет держаться на уровне 0°...+3°, в Одесской области и в Крыму - до +4°, а на Закарпатье - до +5°. Осадки сместятся на юг и восток Украины.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем +2°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
- В Тернополе 15 декабря ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +2°, снег.
- В Виннице завтра будет -1°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+1°.
- В Одессе 15 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Херсоне в среду ночью 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, +3°...+4°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь.
Народные приметы на 15 декабря
15 декабря - день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день. Если птицы перед морозом садятся на верхушки деревьев - быть ветру, а если садятся на снег - к оттепели.
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