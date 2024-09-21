В субботу, 21 сентября, после чрезвычайно сильного снегопада в Южно-Африканской Республике дорожное движение было заблокировано, многие автомобилисты застряли. Об этом сообщает France 24.
Отмечается, что особенно пострадало шоссе N3, соединяющее города Йоханнесбург и Дурбан. Службы экстренной помощи едва могли добраться до водителей в тех частях, где дорога была закрыта.
"Службы экстренной помощи работали непрерывно. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения", - сообщили спасатели.
В то же время в правительстве провинции Квазулу-Натал сообщили, что нескольким застрявшим водителям доставили одеяла и еду.
"Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях около семи часов", - сообщил офицер связи Корпорации управления дорожным движением Саймон Зване.
Издание отмечает, что в некоторых районах выпало до двух метров снега. Улучшение погодных условий синоптики в ближайшие дни не прогнозируют.
Последние новости погоды
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни. По ее словам, ночи уже будут свежее, а вот днем воздух будет прогреваться до комфортных значений.
Также УНИАН сообщал, что в Карпатах выпал первый снег. В сети распространилось соответствующее видео из Ивано-франковской области, а данные с вебкамер показали, что снег ночью был также на вершинах Захар Беркут и Тростян на Львовщине.
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