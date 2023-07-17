Ближайшая неделя в Украине будет жаркой, с градом и шквалами.

На этой неделе в Украине ожидается теплая, а в южных областях жаркая погода. Периодически будут идти дожди с грозами разной интенсивности и местами возможны опасные погодные явления. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Он пояснил, что в связи с поступлением жаркой и неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения, а также с территории Балканского полуострова, в нашей стране прогнозируется период преимущественно жаркой погоды с дневными температурами около +30 °С, в центральных и южных регионах местами выше +33 ... +35 °С." Тем не менее, новые температурные рекорды маловероятны", - говорит синоптик

"На фоне жаркой погоды активизируются и грозовые процессы, которые будут сопровождаться выпадением ливней, а местами не исключены такие опасные явления, как град и шквалистые порывы ветра", - предупреждает Игорь Кибальчич.

Погода 17 июля

Сегодня, по данным синоптика, ожидается преимущественно малооблачная погода без осадков. "Однако вечером малоподвижный холодный фронт станет причиной грозовых дождей на Полесье и на крайнем западе страны", - отметил синоптик.

Температура воздуха днем составит +27...+32 °С; в южных и центральных областях ночью воздух прогреется до +29 ... +34 °С.

Погода 18 июля

Во вторник, по прогнозу Игоря Кибальчича, в западных и северных областях ожидаются грозовые дожди, днем осадки распространятся также на центральные регионы, Одесскую и Харьковскую области. "Местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с", - предупредил он.

Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, у побережья морей до +24 °С; днем в западных областях +25...+30 °С, на остальной части страны +30...+35 °С, в Одесской области местами будет +36...+38 °С.

Погода 19 июля

В среду грозовые дожди пройдут ночью в восточных, центральных областях и в Приазовье, днем также на западе страны. В отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15-20 м/с.

"Температура воздуха снизится на 3-5 °С и будет колебаться ночью в пределах +13...+18 ° С, днем +24 ...+ 29 °С; в южной половине и в Приазовье ночью +18...+23 °С, днем +28...+33 °С", - прогнозирует синоптик.

Штормовое предупреждение по Львовской области

Сегодня во второй половине дня на Львовщине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах. Оглошен и уровень опасности.

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