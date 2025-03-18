В среду еще будет холодно, но погода понемногу начнет меняться.

В среду, 19 марта, на погоду в Украине будет влиять антициклон, поэтому осадков станет меньше, хочет все еще будет довольно холодно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра еще холодно, ночью 0...-5 градусов, днем +3...+8 градусов", - спрогнозировала она.

По ее данным, 19 марта местами вероятны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесской, Черкасской областей и Кропивницкого.

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"Ветер также начнет стихать, хотя завтра еще побудет иногда порывистым", - уточнила синоптик.

Погода в Киеве

Ближайшей ночью и завтра утром в Киеве есть вероятность небольших осадков в виде мокрого снега, говорит Наталья Диденко.

Ночью в столице ожидается 0...-2 градуса, а завтра днем - до +5 градусов.

Погода в Украине изменится - прогноз

На этой неделе в Украине потеплеет, а с 20 марта установится сухая погода из-за влияния антициклона. Сегодня и завтра еще будет холодно: с морозами ночью и небольшими "плюсами" днем.

С четверга, по данным Укргидрометцентра, температура постепенно будет повышаться: ночью до -5°, днем до +10°, а на юго-западе разогреет до +13°. Осадки прекратятся. До 24 марта сохранится сухая погода, после чего возможны дожди.

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