Вместе с осадками ожидается и потепление до +20...+22 градусов.

В ближайшие выходные в Украине потеплеет, но вместе с повышением температуры придут и дожди. И об этом свидетельствует прогноз известного синоптика Наталки Диденко.

Так, по ее данным, в субботу, 6 апреля, в Украине потеплеет до +15...+20 градусов, но везде пройдут дожди. Исключение - восточные области, там будет сухо.

На следующий день, 7 апреля, станет еще теплее - столбики термометров уже покажут +17...+22. В конце недели дожди пройдут уже на востоке Украины, а на остальной территории будет сухо и даже солнечно.

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Погода 5 апреля - прогноз на сегодня

Накануне выходных в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, а днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой дождь. В Карпатах и на Закарпатье осадки будут умеренными. На остальной территории сегодня будет сухо.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный (на Левобережье - северный), его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем +11°...+16°, а на Закарпатье и в южной части воздух прогреется до +15°...+20°. На высокогорье Карпат пройдет дождь с мокрым снегом, а днем столбики термометров покажут +2°...+7°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем по области +11°...+16°, а в Киеве термометры покажут +13°...+15°.

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