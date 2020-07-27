Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма "Ханна"

07:41, 27 июля 2020
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Это позволит властям привлечь больше ресурсов для ликвидации последствий шторма.

Шторм в США / иллюстрация / REUTERS
Шторм в США / иллюстрация / REUTERS

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна". Глава государства отдал распоряжение о предоставлении штату федеральной помощи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, пишет РБК-Украина.

На Техас надвигается тропический шторм "Ханна"

В воскресенье губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 прибрежных округах штата. Это позволит местным властям привлечь больше ресурсов для смягчения последствий урагана.

Жителей штата призывают прислушаться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность из-за погодных условий, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.

Напомним, 25 июля Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой.

Через день стало известно, что стихия усилилась до урагана и достигла берегов Штата.

Согласно данным центра, ураган перемещался со скоростью 64 км/ч, а максимальная скорость ветра внутри стихии достигала 150 км/ч. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тыс. домов.

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Теги: #США#шторм#Дональд Трамп
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