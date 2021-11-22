Воздух прогреется до +7°.

Неделя в киеве начнется с небольшого похолодания. В течение дня воздух прогреется лишь до +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Добавит прохлады северный ветер, скорость которого составит 1,4 - 3,6 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 747-748 миллиметров ртутного столба. Без осадков.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +8°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +7°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем +7°, сильный дождь.

В Тернополе 22 ноября ночью будет -2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +1°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.

В Виннице будет -1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+10°.

В Одессе 22 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит -6°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +6°...+14°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.

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Автор: Екатерина Лиманская