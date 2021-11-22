Сегодня во многих областях Украины ожидаются дожди / фото tivasyk.info
С сегодняшнего дня в Украине начнет меняться погода. Столбики термометров поползут вниз - практически по всей стране похолодает на пару градусов. Ночные морозы тоже возвращаются, наиболее сильными они будут на севере - до -6°. Также в большинстве областей сегодня ожидаются дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +9°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +8°, дождь.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +7°, сильный дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -3°, днем +7°, сильный дождь.
- В Тернополе 22 ноября ночью будет -2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +1°...+11°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°.
- В Виннице будет -1°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -3°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +10°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -2°...+10°.
- В Одессе 22 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах температура воздуха составит -6°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +2°, днем +11°, пасмурно, сильный дождь.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +6°...+14°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +9°.
Погода в Украине 22 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 22 ноября
22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май, иней - урожай овса, дождь - пшеницы. Каков иней на деревьях, таков и цвет на хлебе.
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