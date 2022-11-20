В большинстве областей ожидается снег, мокрый снег и дожди.

В воскресенье, 20 ноября, в Украине ожидается похолодание. Самая низкая температура будет на севере страны, где столбики термометров днем покажут всего -4°...-1°. Теплее всего традиционно будет на юге, а в Крыму столбики термомтеров даже подскочат до +20°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет -2°...0°, а на Закарпатье температура поднимется до +6°. Также везде, кроме Закарпатской области ожидается пасмурная погода со снегом.

В северных областях сегодня днем температура не поднимется выше -4°...-1°. Здесь также повсеместно ожидаются снегопады. В Сумской области вероятность осадков ниже.

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В центре Украины температура опустится до 0°...+6°. Ожидаются дожди, местами со снегом.

На востоке Украины сегодня также ожидается от 0° до +6°. В Харьковской области ожидется снег, а южнее - в Донецкой - дожди.

Жителей юга Украины ждет самая теплая погода. Здесь столбики термометров покажут +9°...+15°, а в Крыму температра подскочит до +20°. Везде, кроме полуострова, ожидаются дожди.

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