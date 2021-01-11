Теплая зима заканчивается: завтра температура в Украине начнет снижаться (карта)
Осадков не ожидается.
Во вторник, 12 января, в Украине выглянет солнце. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Крыму. Осадков не ожидается. Температура днем будет колебаться в пределах -1°...+4°. Дождь ожидается только в Симферополе.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на Крещение
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +1°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, облачно.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.
- В Виннице завтра пасмурно, -3°...0°.
- В Житомире во вторник будет облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Черкассах ночью -4°, днем 0°, переменная облачность.
- В Кропивницком - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.
- В Одессе 12 января - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра малооблачно, ночью -2°, днем +2°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Симферополе во вторник будет дождливо, +1°...+4°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -5°, днем 0°.
12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск0°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+1°... -3°
-4°
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