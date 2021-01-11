Теплая зима заканчивается: завтра температура в Украине начнет снижаться (карта)

Осадков не ожидается.

Завтра в некоторых регионах температура опустится до -1° / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 12 января, в Украине выглянет солнце. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Крыму. Осадков не ожидается. Температура днем будет колебаться в пределах -1°...+4°. Дождь ожидается только в Симферополе.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +1°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.

Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.

В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, облачно.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.

В Виннице завтра пасмурно, -3°...0°.

В Житомире во вторник будет облачно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Черкассах ночью -4°, днем 0°, переменная облачность.

В Кропивницком - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.

В Одессе 12 января - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра малооблачно, ночью -2°, днем +2°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Симферополе во вторник будет дождливо, +1°...+4°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -5°, днем 0°.

Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото УНИАН

12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.

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