Теплая зима заканчивается: завтра температура в Украине начнет снижаться (карта)

16:30, 11 января 2021
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Осадков не ожидается.

Завтра в некоторых регионах температура опустится до -1° / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в некоторых регионах температура опустится до -1° / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 12 января, в Украине выглянет солнце. Пасмурно будет только в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской областях и в Крыму. Осадков не ожидается. Температура днем будет колебаться в пределах -1°...+4°. Дождь ожидается только в Симферополе.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на Крещение

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -4°, днем +1°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +2°.
  • В Луцке ожидается переменная облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью -3°, днем -1°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -3°, днем -1°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью -3°, днем -1°, облачно.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +4°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +2°.
  • В Виннице завтра пасмурно, -3°...0°.
  • В Житомире во вторник будет облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Черкассах ночью -4°, днем 0°, переменная облачность.
  • В Кропивницком - солнечно, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.
  • В Одессе 12 января - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра малооблачно, ночью -2°, днем +2°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +1°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...0°.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
  • В Симферополе во вторник будет дождливо, +1°...+4°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -5°, днем 0°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью -5°, днем 0°.
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото УНИАН

12 января в народном календаре — Мученицы Онисьи, которую еще называли в народе Порезуха. В этот день резали скот, произнося: «Кабанчика или свинку до Васильева вечерка». В этот была такая примета-поговорка: ко дню Онисьи — холода над землей повисли.

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Автор: Елена Пилипчак

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