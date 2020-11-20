В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды
Отмечается, что сейчас в стране наблюдаются значительные температурные контрасты.
Из-за атмосферного фронта в Украине ожидается туман, дожди и мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Текущая утренняя погода на Луганщине - трудно поверить-минимально до -17,5 градусов! Температурные контрасты в Украине - значительные. К нам уже пришел атмосферный фронт и поэтому - слякоть, дожди и мокрый снег", - написала она.
Синоптик отметила, что фронт не должен задеть юг страны.
В Киеве сегодня ожидается дождь, позже - с переходом в мокрый снег.
Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН
В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресенье он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами будет выглядывать солнце.
- Винница+4°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+6°... 0°