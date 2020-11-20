В Украину пришел атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды

Отмечается, что сейчас в стране наблюдаются значительные температурные контрасты.

В Украине ожидается мокрый снег / фото УНИАН

Из-за атмосферного фронта в Украине ожидается туман, дожди и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Текущая утренняя погода на Луганщине - трудно поверить-минимально до -17,5 градусов! Температурные контрасты в Украине - значительные. К нам уже пришел атмосферный фронт и поэтому - слякоть, дожди и мокрый снег", - написала она.

Синоптик отметила, что фронт не должен задеть юг страны.

В Киеве сегодня ожидается дождь, позже - с переходом в мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на выходные: данные погоды УНИАН

В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресенье он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами будет выглядывать солнце.