В субботу несколько областей Украины накроет снег, в воскресение - потеплеет (карта)

В воскресение в стране потеплеет на несколько градусов.

В субботу ожидается снег / фото УНИАН

В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресение он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами покажется солнце.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем +1°. В воскресенье будет облачно и немного потеплеет, температура: +2°...+3°.

Во Львове в субботу без осадков, ночью -4°, днем +2°, переменная облачность. В воскресенье погода почти не изменится, только немного потеплеет: +1°…+5°.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, переменная облачность. В воскресенье температура поднимется до +3°...+5°, дождей не предвидится.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха -3°...+2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью повысится до 0°, днем - останется без изменений.

В субботу в Одессе ожидается облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье днем потеплеет до +5°, ожидается малооблачная погода.

В Харькове в субботу снег, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье облачно, -2°...0°.

В Днепре в субботу ожидается снег, температура ночью -1°, днем 0°. В воскресенье - переменная облачность и уже без осадков, температура воздуха -2°...0°.

В Симферополе будет облачно, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+2°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура также не поднимется -1°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье -5°...-1°, сплошная облачность.

Погода в Украине 21 ноября / фото УНИАН

Погода в Украине 22 ноября / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу практически безоблачно, температура до -4°. В воскресенье малооблачно, температура ночью -5°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +3°. В воскресенье практически безоблачно, ночью 0°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +3°. В воскресенье температура днем повысится до +6°, а ночью опустится до +1°, небольшая облачность.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +3°, в воскресенье также сплошная облачность, температура воздуха -3°...+2°.

В Затоке суббота будет облачной, ночью -2°, днем +4°. В воскресенье будет солнечно с температурой от -2° ночью до +6° днем.

В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +2°, в воскресенье погода не изменится.

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