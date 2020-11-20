В субботу несколько областей Украины накроет снег, в воскресение - потеплеет (карта)
В воскресение в стране потеплеет на несколько градусов.
В ближайшие выходные, 21 и 22 ноября, дневная температура воздуха в Украине останется на уровне -1°...+7°. В субботу снег ожидается на востоке, а в воскресение он переместится на север - на Черниговщину. На всей остальной территории - облачно, местами покажется солнце.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -3°, днем +1°. В воскресенье будет облачно и немного потеплеет, температура: +2°...+3°.
Во Львове в субботу без осадков, ночью -4°, днем +2°, переменная облачность. В воскресенье погода почти не изменится, только немного потеплеет: +1°…+5°.
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +4°, переменная облачность. В воскресенье температура поднимется до +3°...+5°, дождей не предвидится.
В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха -3°...+2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура ночью повысится до 0°, днем - останется без изменений.
В субботу в Одессе ожидается облачность, температура ночью -1°, днем +4°. В воскресенье днем потеплеет до +5°, ожидается малооблачная погода.
В Харькове в субботу снег, температура ночью -4°, днем -1°. В воскресенье облачно, -2°...0°.
В Днепре в субботу ожидается снег, температура ночью -1°, днем 0°. В воскресенье - переменная облачность и уже без осадков, температура воздуха -2°...0°.
В Симферополе будет облачно, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+2°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя в субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +1°, облачно с прояснениями.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура также не поднимется -1°.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье -5°...-1°, сплошная облачность.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу практически безоблачно, температура до -4°. В воскресенье малооблачно, температура ночью -5°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью -4°, днем +3°. В воскресенье практически безоблачно, ночью 0°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +3°. В воскресенье температура днем повысится до +6°, а ночью опустится до +1°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +3°, в воскресенье также сплошная облачность, температура воздуха -3°...+2°.
В Затоке суббота будет облачной, ночью -2°, днем +4°. В воскресенье будет солнечно с температурой от -2° ночью до +6° днем.
В Бердянске завтра облачно с прояснениями, температура до +2°, в воскресенье погода не изменится.
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- Винница+4°... -3°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-2°... -6°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+6°... -4°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий+5°... -3°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+6°... 0°