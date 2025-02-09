По прогнозу морозы будут продолжаться, осадков не предвидится.

В Украине в понедельник, 10 февраля, из-за доминирования антициклона - области высокого атмосферного давления - осадков не предвидится. Также будут продолжаться морозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет восточный - небольшой или умеренный. Температура воздуха в ближайшую ночь составит -5...-10 градусов.

Холоднее всего в понедельник в Украине будет на севере и северо-востоке - -3...-7 градусов. В центральных и восточных областях, по информации Диденко, температура составит -1...-5 градусов, а на юге будет около нуля.

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В западных областях, информирует синоптик, температура достигнет 0...+3 градуса. А вот на Закарпатье будет теплее всего в Украине - там воздух прогреется до +5...+7 градусов.

"В Киеве 10 февраля осадков не предвидится. Ночью -9...-11 градусов, днем -3...-5 градусов", - отметила Диденко.

В дальнейшем, по ее словам, будет сухо и "минусы". После того погода несколько изменится:

"Какой-то снег появится только через неделю, после 16 февраля".

О потеплении речь пока не идет, спрогнозировала она.

Погода в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу синоптика Виталия Постриганя, украинцев ждут 10 дней антициклона и рекордное давление. Он рассказал, что антициклон охватит своим влиянием территорию от Азорских островов до Берингова моря.

Недавно в Карпатах ударил мороз до -15°. Спасатели опубликовали фото с вершины Поп Иван, на котором изображен заснеженный горный ландшафт с густым туманом. В центре видно покрытое льдом и снегом сооружение - это здание бывшей астрономической и метеорологической обсерватории.

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