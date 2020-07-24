При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

На реках западных областей Украины ожидается повышение уровней воды / фото УНИАН

В течение ближайших дней на реках западных областей Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, вечером 25 июля и в течение 26 - 27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями 24 августа на 08:00, без негативных последствий.

При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в воскресенье на западе пройдут дожди.