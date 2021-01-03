Спасатели предупредили украинцев о густом тумане
В первой половине дня в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость составит 200-500 м.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о тумане на территории Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Погода в Украине и Киеве
Воскресенье, 3 января, порадует украинцев плюсовой температурой. По словам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +3 +5 градусов, на востоке ожидается до +3, в южной части и на Закарпатье +6 +12 градусов.
В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ожидается +3 + 5 градусов, юго-восточный ветер может быть порывистым.
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