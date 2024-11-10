Осадков в Украине 10 ноября не ожидается.

Конец недели в Украине будет с небольшой облачностью, сухим, но прохладным. Об этом сообщает Погода УНИАН. В большинстве областей температура будет от +4° до +8°, только на юге и в Закарпатской области будет на пару градусов теплее.

На западе Украины столбики термометров покажут +6°...+8°, на Закарпатье - до +11°. Ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно.

На севере Украины сегодня будет переменная облачность и неоднородность температуры. В Черниговской области - до +4°, в Сумской - до +5°, в Киевской - до +6°, а в Житомирской воздух прогреется до +7°.

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На востоке Украины сегодня также будет переменная облачность. На Харьковщине столбики термометров поднимутся до +5°, а в Луганской и Донецкой областях воздух прогреется до +7°...+8°.

В центральной части Украины сегодня будет небольшая облачность. Температура днем ожидается около +7°, только на Полтавщине чуть свежее - до +5°.

Жителей юга Украины 10 ноября ждет небольшая облачность. В Запорожской области будет около +7°, в Николаевской и Херсонской - до +9°, а в Одесской области и в крыму температура повысится до +10°...+11°.

10 ноября - какой сегодня праздник, приметы

10 ноября - Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.

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