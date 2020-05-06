В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь

17:00, 6 мая 2020
56
0

Температура днем в столице до +10°.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото: УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.

Зима возвращается: в Карпатах прогнозируют до 35 см снега

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре сказочно повезет с деньгами
Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае
Гороскоп на субботу, 2 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на субботу, 2 мая: что ждет сегодня Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Гороскоп на понедельник, 4 мая: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – неприятности Гороскоп на понедельник, 4 мая: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – неприятности
3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Астролог назвал счастливчиков и неудачников мая по знаку Зодиака Астролог назвал счастливчиков и неудачников мая по знаку Зодиака
Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 6 мая (онлайн) Коронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 6 мая (онлайн)
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
77 %
750 мм
5.5 м/с
79 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять