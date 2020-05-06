В Киеве завтра похолодает и пройдет дождь
Температура днем в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +10°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:23, а зайдет в 20:26.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +20°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+21°... +7°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+9°... +6°
- Киев+15°... +8°
- Кропивницкий+18°... +4°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+19°... +5°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+18°... +8°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+18°... +8°
- Сумы+17°... +9°
- Тернополь+7°... +4°
- Харьков+18°... +10°
- Херсон+20°... +5°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+18°... +5°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+9 °
Влажность:77 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:79 %
Восход:06:05
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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