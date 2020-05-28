Киевлян предупреждают о сильном дожде

10:54, 28 мая 2020
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В "Киевавтодоре" сообщили, что готовы ликвидировать последствия непогоды.

Киевлян предупредили о сильном дожде / Фото УНИАН
Киевлян предупредили о сильном дожде / Фото УНИАН

В четверг, 28 мая, в Киеве ожидается сильный дождь.

В Киеве сегодня температура до +16°, пройдет дождь

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Днем 28 мая ожидается значительный дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в КК "Киевавтодор" сообщили, что готовы ликвидировать последствия непогоды 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Напомним, в четверг, 28 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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