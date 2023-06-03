Сегодня в Украине также кое-где ожидаются дожди с грозами.

Украину пересекает холодный атмосферный фронт. Именно поэтому сегодня во многих областях Украины ожидается похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"3 июня в западных, северных областях, большинстве центральных, даже в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17...+22 градуса", - рассказала синоптик.

В то же время, по ее словам, восточная часть Украины, Херсонщина, Запорожье и Крым останутся среди почти жары, +24...+29 градусов.

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Дожди с грозами, по прогнозу Натальи Диденко, удержатся в центре (кроме Винницкой области), кое-где на востоке и в Приазовье.

"В воскресенье, 4 июня, на Зеленые праздники, в Украине повсюду будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 градусов", - порадовала синоптик.

В Киеве, по прогнозу синоптика, на выходных будет без осадков. Сегодня в столице похолодает до +18...+20 градусов. "Берите что-то на плечи теплее", - посоветовала специалист. А в воскресенье в Киеве будут идеальные +20...+23 градуса.

Похолодание в Украине

3 и 4 июня почти по всей Украине ожидается кратковременное похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, кое-где даже ожидаются заморозки на почве. Синоптик прогнозирует, что ощутимо снизится ночная температура, особенно в западных и северных областях.

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