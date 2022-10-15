По прогнозам, зима в этом году в Украине ожидается теплой.

Грядущая зима в Украине ожидается теплой и с небольшим количеством снега.

Такой прогноз на зиму обнародовала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает zn.ua.

По ее словам, зимой все же возможны затоки арктического воздуха, однако они, вероятно, будут кратковременными и неинтенсивными.

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"Вероятность того, что в течение зимы возможны аномально высокие температуры, составляет 40-50% и более, тогда как вероятность аномально низких температур, когда минимальная температура воздуха будет опускаться ниже -10...-15 °С, составляет 10-30% и менее. То есть у холода шансов этой зимой гораздо меньше, чем у тепла", - пояснила климатолог.

По ее данным, снега зимой будет немного. Зато ожидаются дожди и мокрый снег.

"Поскольку на значительной части территории Украины будут преобладать плюсовые температуры, то и осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Следовательно, устойчивый снежный покров этой зимой может образовываться не на всей территории страны, а его высота, по оценкам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается меньше климатической нормы 1991-2020 гг., особенно в январе и феврале", - добавила она.

Зима в Украине 2022-2023: прогноз климатологов

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. "Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

По данным Укргидрометцентра, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине является минимальной. Зато вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

И, несмотря на это, ряд СМИ постоянно пишет о том, что Украину ждет холодная зима. Такие прогнозы, как видим, необоснованны.

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