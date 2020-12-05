В акваториях Черного и Азовского морей завтра ожидается шторм
Синоптики сообщают о порывах ветра и быстром обледенении судов.
В акваториях Черного и Азовского морей завтра ожидается шторм.
Украинцев предупредили о сильных порывах ветраКак сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в акваториях Черного и Азовского морей на 6 декабря объявляется штормовое предупреждение.
"По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
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