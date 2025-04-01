2 апреля в Украине будет идти дождь.

В среду, 2 апреля, в Украине ожидается мокрая погода с разнообразной температурой. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Самыми холодными ожидаются завтра северные области, днем только +7...+9 градусов", - спрогнозировала она.

В западной части также будет преимущественно холодно, +9...+12 градусов. "Однако приятно удивят Волынь и Ровенская область, там будет теплый островок до +12...+16 градусов", - говорит Наталка Диденко.

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Теплее всего будет в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине - днем +14...+19 градусов. В центральных областях в течение дня +10...+14 градусов, а в Винницкой области только +7...+11 градусов.

"2-го апреля в Украине практически повсеместно дожди, от небольших до умеренных", - прогнозирует синоптик.

Только во второй половине дня на западе страны осадки уже будут прекращаться.

"На севере и западе завтра ожидается сильный ветер северных направлений, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - предостерегла она.

В Киеве в среду также ожидается влажная погода с периодическим дождем.

"Внимательно - завтра в столице порывистый сильный ветер и низкая температура воздуха, днем до +9 градусов", - предупредила Наталья Диденко.

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