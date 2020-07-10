Погода на выходные: в Украину вернется жара (карта)
В воскресенье на западе пройдут дожди.
На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, +13°...+29°.
Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках Волынской области
Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +27°. В воскресенье пройдет дождь, +9°…+12°.
В Луцке в субботу ночью +13°, днем +30°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +15°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +19°...+27°. В воскресенье до +28°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +17°...+30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+33°.
В Симферополе завтра без осадков, +18°...+29°. В воскресенье +18°...+31°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +35°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье +17°...+35°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +11°, днем +29°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +28°. В воскресенье температура до +13°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°…+15°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +22° …+34°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+28°... +16°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+29°... +13°
- Киев+26°... +16°
- Кропивницкий+28°... +15°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+28°... +18°
- Львов+28°... +17°
- Николаев+29°... +15°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+28°... +17°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+31°... +17°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+26°... +15°
- Черновцы+28°... +16°