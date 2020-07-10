Погода на выходные: в Украину вернется жара (карта)

В воскресенье на западе пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет жарко, в воскресенье на западе пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +18°, днем +30°. В воскресенье без осадков, +13°...+29°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +11°, днем +27°. В воскресенье пройдет дождь, +9°…+12°.

В Луцке в субботу ночью +13°, днем +30°, без осадков. В воскресенье ночью +10°, днем +15°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +19°...+27°. В воскресенье до +28°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +17°...+30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье +19°...+30°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 11 июля / УНИАН

Прогноз на 12 июля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +15°, днем +31°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+33°.

В Симферополе завтра без осадков, +18°...+29°. В воскресенье +18°...+31°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье без осадков, температура до +34°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье температура до +35°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье +17°...+35°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +11°, днем +29°. В воскресенье ливень, ночью +8°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +28°. В воскресенье температура до +13°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +27°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6°…+15°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +18°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +30°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +30°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +22° …+34°.

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