Понедельник, 3 марта, будет в Киеве самым холодным днем на этой неделе. Уже со вторника температура в столице начнет повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Утром столбики термометров будут около нуля, а днем температура максимально повысится до +5°. День будет пасмурный, но без осадков.
Ветер изменит свое направление на западное, его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 3 марта
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Тернополе 3 марта ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, дождь, ночью -1°, днем +7°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +8°, пасмурно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
В Виннице сегодня будет -1°...+5°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет -1°, днем +6°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+5°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...+2°.
В Одессе 3 марта - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +4°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -3°, днем +6°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, пасмурно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +5°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -3°, днем -3°.
В Днепре температура ночью будет -3°, днем +3°, пасмурно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -2°...+3°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью -7°, днем +3°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -6°, днем +3°.