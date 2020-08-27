В Киеве завтра температура до +21°, без осадков
В Киеве завтра похолодает.
Погода в Киеве 28 августа будет прохладной, температура днем поднимется до +21°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 27 августа
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:52.
По народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.
Погода в Украине
В пятницу, 28 августа, по всей Украине значительно похолодает, местами столбики термометров опустятся до +9 градусов. При этом осадки осжидаются лишь в нескольких областях.
На выходных 29-30 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в воскресенье во многие области придет сильная жара.
В четверг, 27 августа, во многих регионах Украины пройдут дожди, местами температура днем поднимется до +33°.
- Винница+22°... +11°
- Днепр+27°... +13°
- Донецк+27°... +10°
- Житомир+21°... +10°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+29°... +13°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+30°... +18°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+22°... +11°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+30°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+25°... +13°