В Киеве завтра температура до +21°, без осадков

В Киеве завтра похолодает.

В Киеве завтра похолодает / фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 28 августа будет прохладной, температура днем поднимется до +21°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:05, а зайдет в 19:52.

По народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

Погода в Украине

В пятницу, 28 августа, по всей Украине значительно похолодает, местами столбики термометров опустятся до +9 градусов. При этом осадки осжидаются лишь в нескольких областях.

На выходных 29-30 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в воскресенье во многие области придет сильная жара.

В четверг, 27 августа, во многих регионах Украины пройдут дожди, местами температура днем поднимется до +33°.