В четверг, 13 февраля, в Киеве ожидается сухая погода с небольшим морозом. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до -8°, а днем столбики термометров покажут -1°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться. Если утром оно будет на уровне 756 миллиметров ртутного столба, то уже вечером - 750. Ветер изменит направление на южное, но его скорость останется 5-8 м/с.
Погода 13 февраля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +3°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -8°, днем 0°.
В Тернополе 13 февраля ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -6°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
В Виннице завтра будет -6°...+1°, ясно.
В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем 0°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +1°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-1°.
В Одессе 13 февраля - ясно, температура ночью -3°, днем +1°.
В Херсоне в четверг ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -1°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.
В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+2°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью -6°, днем 0°.