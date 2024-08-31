Синоптики объявили предупреждение на 31 августа.

В последний день лета на Днепропетровщине объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"31 августа днем по г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в Днепре и области объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода в Днепре и Днепропетровской области - прогноз на 31 августа

По данным синоптиков, в субботу на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ожидается ц пределах +29°...+34°, а в Днепре столбики термометров покажут +31°...+33°.

Усиление ветра в Украине - прогноз

В течение ближайших дней в Украине прогнозируется преимущественно сухая погода. Сегодня на юге и востоке страны возможны сильные порывы ветра. Температурные показатели останутся стабильными. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие три дня в Украине осадков не ожидается. Лишь сегодня на юге, а днем 2 сентября на юго-востоке возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью будет колебаться от +15° до +20°, на юге - до +23°. Днем температура во всех регионах Украины будет в пределах +26°...+33°.

Ветер преимущественно северо-восточного и восточного направления, скорость 5-10 м/с, однако сегодня днем на юге и востоке отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

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