В четверг, 28 сентября, украинцев ждет практически летняя погода. По всей стране будет ясно и безоблачно. Воздух прогреется до +24°...+28°, а на юге и местами в центральных областях температура поднимется до +29°...+30°. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +26°.
- Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +24°.
- В Тернополе 28 сентября ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +24°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +11° днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +26°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+25°.
- В Одессе 28 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +14°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+25°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +13°...+25°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +27°.
Приметы погоды 28 сентября
Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.
Журавли полетели - 14 октября будет морозная погода; если не полетят - зима наступит позже.
Видео дня