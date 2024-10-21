Во многих областях температура повысится до +13°...+15°.

Новая неделя в Украине начнется с потепления. В большинстве областей 21 октября воздух прогреется до +13°...+15°, только в Крыму, на востоке и северо-востоке будет чуть свежее, +11°...+12°. Осадков не ожидается, вместо них будет много солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +3°, днем +15°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +14°.

В Ривне сегодня ожидается ясная погода, ночью +1°, днем +14°.

В Тернополе 21 октября ночью будет +2°, днем +14°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +1°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -1°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +3°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет 0°...+14°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +1°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+12°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +14°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +4°...+13°.

В Одессе 21 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +15°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, небольшая облачность.

В Харькове -небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +4°...+12°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +12°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +12°.

Приметы погоды 21 октября

Если до этого дня не опали все листья с березы, то снег выпадет поздно. Если луна в кругах, то лето будет засушливым.

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