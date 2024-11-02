Первыми снижение температуры ощутят жители западных и северных областей.

В субботу, 2 ноября, украинцев ждет нестабильная погода с ветром, дождями и похолоданием. Первыми снижение температуры ощутят жители западных и северных областей, а осадки пройдут практически по всей стране. Только на юге еще будет довольно тепло и практически сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет небольшая облачность. Местами пройдут небольшие дожди, а температура снизится до +9°...+13°. Только в Закарпатской области будет практически безоблачно, а воздух прогреется до +14°.

На севере Украины сегодня тоже будет небольшая облачность. Тут вероятность осадков выше в Житомирской области. В течение дня ожидается около +11°.

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Жителей востока Украины ждет дождливый день, а температура тут повысится до +11°...+16°.

Такая же температура будет и в центральной части Украины, +11°...+16°. Тут ожидается переменная облачность и дожди.

Жителей юга Украины ждет более спокойная погода. Температура тут повысится до +16°...+19°, а небольшие дожди вероятны только в Запорожской области.

2 ноября - какой сегодня праздник, приметы

2 ноября - Артемия. По народным представлениям, в этот день к человеческому жилью начинали приближаться волки. Волки близко к деревне воют - к голодной зиме и неплодородному лету.

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