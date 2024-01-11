12 января по всей Украине будет мороз / Фото ua.depositphotos.com

Накануне выходных, 12 января, в Украине ожидается новый виток похолодания. Температура снизится по всей стране. Ночью будет -7°...-15°, а днем столбики термометров покажут от "нуля" в Крыму до -10 на северо-востоке. Ночью в Украине будет снежитьт, а днем ожидается сухая, но преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -8°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -8°, днем -3°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -4°.
  • В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -12°, днем -6°.
  • В Тернополе 12 января ночью будет -14°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -2°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -3°, днем 0°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -7°, днем -1°.
  • В Виннице завтра будет -11°...-4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -9° днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -14°...-9°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью -10°, днем -50°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -12°...-6°.
  • В Одессе 12 января - небольшая облачность, температура ночью -9°, днем -2°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет -9°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -2°.
  • В Запорожье температура ночью -13°, днем -2°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -15°, а днем -10°, неольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -14°, днем -8°.
  • В Днепре температура ночью будет -14°, днем -1°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -11°...-1°, снег.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем -12°.
12 января по всей Украине станет холоднее / фото УНИАН

Приметы погоды 12 января

Если в этот день идет снег, то лето будет дождливым.

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