"Все держат вещи наготове": журналисты показали, как живет подтопленный город на Прикарпатье (фото, видео)
Жители отказываются от эвакуации, однако держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации.
В городе Галич Ивано-Франковской области и близлежащих селах продолжает бушевать стихия. Там река Днестр, вследствие продолжительных дождей, разлилась и вышла из берегов.
Непогода на Буковине: некоторые жители отказываются от эвакуации (видео)
Как передает корреспондент ТСН.uа с места событий, сейчас в городе Галич соседи, не ожидая помощи, сами сплотились и помогают своим односельчанам.
"Люди наняли автомобиль, закупили хлеба – белого, черного, серого – и развозят по домам более пострадавших соседей", – рассказывает корреспондент.
Впрочем, некоторые жители отказываются от эвакуации.
"Куда же мы поедем, когда у нас дома бабушка старенькая", – кричит спасателям одна из женщин.
Однако, все держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации.
По информации ГСЧС, в результате стихийного бедствия в Ивано-Франковской области подтопленными оказались более 200 населенных пунктов. До 29 населенных пунктов нет подъезда.
В целом в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 1 850 м береговых укреплений и 90 мостов. В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Один – пропал без вести.
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