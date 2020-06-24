"Все держат вещи наготове": журналисты показали, как живет подтопленный город на Прикарпатье (фото, видео)

Жители отказываются от эвакуации, однако держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации.

Люди самоорганизовались и развозят хлеб / фото tsn.ua

В городе Галич Ивано-Франковской области и близлежащих селах продолжает бушевать стихия. Там река Днестр, вследствие продолжительных дождей, разлилась и вышла из берегов.

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Как передает корреспондент ТСН.uа с места событий, сейчас в городе Галич соседи, не ожидая помощи, сами сплотились и помогают своим односельчанам.

"Люди наняли автомобиль, закупили хлеба – белого, черного, серого – и развозят по домам более пострадавших соседей", – рассказывает корреспондент.

Впрочем, некоторые жители отказываются от эвакуации.

"Куда же мы поедем, когда у нас дома бабушка старенькая", – кричит спасателям одна из женщин.

фото tsn.ua

фото tsn.ua

фото tsn.ua

Однако, все держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации.

По информации ГСЧС, в результате стихийного бедствия в Ивано-Франковской области подтопленными оказались более 200 населенных пунктов. До 29 населенных пунктов нет подъезда.

В целом в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 1 850 м береговых укреплений и 90 мостов. В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Один – пропал без вести.